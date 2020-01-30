كوشنر: يجب أن يكون لاسرائيل حكومة قبل ضم مناطق أخرى لسيادتها

أعلن مستشار الرئيس الأميركي، ​جاريد كوشنر​، أن "بلاده تأمل ألا تتعجل ​تل أبيب​ بضم مناطق ​الضفة الغربية​ وغور ​الأردن​ لسيادة إسرائيل، إلا بعد ​الانتخابات​ الاسرائيلية المقررة مطلع آذار المقبل"، معتبرا أنه "يجب أن تكون لدى إسرائيل حكومة قبل ضم الأراضي".

وردا على إن كانت ​الإدارة الأميركية​ تؤيد إجراء إسرائيل عملية الضم في الوقت الحالي، أجاب "لا، لقد اتفقنا مع ​الحكومة الإسرائيلية​ على تشكيل لجنة لتعد الخرائط"، لافتا الى ان "غور الأردن، قد تعني أمورا كثيرة جدا، وأرغب في أن تحدد كل المعايير، ووقت ذلك سنعرف أيضا ما هو التجميد في التوسع الاستيطاني".