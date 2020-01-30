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اجتماع في جنيف لإطلاق سراح المحتجزين والمخطوفين في سوريا

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أبلغت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ​سوريا​، ​خولة مطر​، ​مجلس الأمن​ رسميا بأن "مجموعة عمل تشارك فيها ​روسيا​ و​إيران​ و​تركيا​ و​الأمم المتحدة​ ستجتمع للمرة الأولى، لمناقشة الإفراج عن الأشخاص المحتجزين والمختطفين في سوريا، وكذلك بشأن نقل الجثث وتحديد هوية الأشخاص المفقودين، في جنيف في وقت لاحق من شهر شباط".

وأشارت إلى أن "المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ​غير بيدرسون​، سيعمل على حل التناقضات بين الجهات السورية"، معربة عن أملها في أن "تتاح له الفرصة لعقد اجتماع للجنة الدستورية في ​المستقبل​ القريب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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