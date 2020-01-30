جاويش أوغلو: على أولاد أوروبا العنصريين أن يلزموا حدودهم

انتقد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"شدة تمزيق النائب اليوناني في ​البرلمان الأوروبي​ العلم التركي"، معتبراً انه "يجب على أولاد ​أوروبا​ اللامبالين والعنصريين، أن يلزموا حدودهم، وان هذه العقلية ​العنصرية​ تدرك أفضل كيف أننا كسرنا الأيدي التي طالت علمنا ورميناها في البحر"، داعياً البلدان الأوروبية إلى "التصدي للعنصرية ومعاداة ​الإسلام​".

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