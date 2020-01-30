محمود عباس لنتانياهو: صفقة القرن تمثل تخليا عن اتفاقية أوسلو

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "الخطة الأميركية المعروفة إعلاميا بـ"​صفقة القرن​" تمثل تخليا للولايات المتحدة و​إسرائيل​ عن ​اتفاقية أوسلو​"، مشيراً إلى أن "الجانب الفلسطيني يرى نفسه مخولا بالتراجع عن الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني". هذا التصريح جاء في رسالة سلّمها وفد فلسطيني برئاسة وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ لمسؤولين إسرائيليين برئاسة ​وزير المالية​ ​موشيه كحلون​.

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