كشف الخبير الإقتصادي والمصرفي نسيب غبريل، في حديث لـ"النشرة"، عن توجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى إصدار قرارات جديدة بحكم الصلاحيات التي لديه وبعد التوافق مع السلطات المعنية، تتضمن حرية إستعمال الأموال الجديدة بعد تاريخ 17 تشرين الثاني الماضي، على أن يقتصر التحويل إلى الخارج لتغطية النفقات الشخصية الملحة ضمن سقف 50 ألف دولار سنوياً.
بالإضافة إلى ذلك، لفت غبريل إلى أن القرارات تتضمن تحديد تمويل المواد الأولية الزراعية والصناعية بنسبة 0.5% من ودائع الشركات، بينما ستكون التعاملات داخل لبنان، التحويل والشيكات وبطاقات الدفع، غير خاضعة لأية قيود، وسيتم تحديد سقف شهري للسحوبات بقيمة 25 مليون ليرة لبنانية.
على صعيد متصل، أوضح غبريل أن إستعمال بطاقات الدفع خارج لبنان سيبقى خاضعاً للحدود المفروضة عليها، في حين أن دفع الشيكات سيكون في الحساب وليس نقداً.
كانت هذه تفاصيل خبر غبريل للنشرة: سلامة يتوجّه إلى إصدار قرارات جديدة متعلقة بالقيود على المودعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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