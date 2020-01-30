شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" ترفض خطة ترامب للسلام وتدعو الحكام والشعوب العربية للتصدى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانا بخصوص خطة ترامب للسلام، التى أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصدر بالإجماع، نقيبا وأعضاء، وجاء في البيان التالي: "تابعت نقابة الصحفيين المصرية بنود الأمريكية والتى أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات، وإذ تؤكد النقابة رفضها المطلق لتلك "المؤامرة" التي تعتبرها اغتصابا فاضحا لحقوق الشعب الفلسطيني، فإنها تدعو العواصم العربية إلى التبرؤ من هذه الخطة، وإعلان رفضها صراحة ودون مواربة.

واعتبرت النقابة فى بيان لها بنود تلك الخطة تكريسا لجميع رغبات المحتل الصهيوني، وتقنينا لما فرضه بالقوة على الأرض خلال السنوات الماضية، وهو ما يعد التفافا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني التي أقرها المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتمسكت بها الحكومات العربية منذ عقود.

وأكدت نقابة الصحفيين المصرية دعمها الكامل لحقوق شعبنا الفلسطيني في قيام دولته ذات السيادة الكاملة على أرضه التاريخية بعاصمتها القدس الشرقية، وتشدد على رفض أي تنازل جديد، وتطالب الحكومات والشعوب والنخب العربية بالتصدي لهذه المؤمراة بشكل واضح.

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وتابعت: "إن النقابة إذ تدعم القرار الفلسطيني المنحاز للثوابت الوطنية والقوى الداعمة الرافضة لصفقة القرن، تدعو الفصائل الفلسطينية كافة إلى نبذ خلافاتها، وتدعو العواصم العربية إلى التوقف عن تغذية تلك الخلافات.

كما تدعو الشعوب والحكومات العربية، إلى دعم كل أشكال المقاومة بدءا من مقاومة التطبيع ومرورا بكل الفعاليات التي تعلن رفضها لتلك الخطة، وتطالب بالتصدي لكل المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية".

وجددت نقابة الصحفيين دعوتها إلى جميع النقابات والمنظمات العربية للإعلان عن رفض وإدانة كافة أشكال التطبيع المهني أو الشخصي مع المحتل الصهيوني الغاصب.