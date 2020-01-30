بعد الإستياء منها بسبب غنائها لملك السعودية.. الداودية تصدر كليب مع الكوميدي هيثم مفتاح و”باربي”

بعد الضجة، التي خلقتها زينة الداودية، أخيرا، بأغنيتها حول ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، والتزامها الصمت تجاه جدل خلقته كلمتها في حفلها بالسعودية، تستعد الفنانة الشعبية لإصدار عمل جديد، يشارك فيه إلى جانبها الكوميدي، هيثم مفتاح، وعارضة الأزياء الشهيرة نهيلة امقيلي.

واختارت الداودية في جديدها المرتقب، الغناء حول قصة، تجسدها صورة في الكليب، لكل من الكوميدي، هيثم مفتاح، الملقب بـ”الحبيب”، وعارضة الأزياء نهيلة امقيلي، المعروفة بلقب “باربي.”

ويرتقب أن تصدر الداودية جديدها تزامنا مع عقد ندوة صحفية بهذه المناسبة، يتوقع أن ترد فيها على جميع الانتقادات، التي لحقتها، سواء حول غنائها للملك سلمان، ما اعتبرته فئة من الجمهور نوعا من “التملق”، أو حول ما قالته في كلمتها في حفل السعودية، والجدل المثار حوله.