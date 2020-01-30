بنكيران مخاطباً إخوانه: لا تغرنكم المناصب والإسلام ليس حلا سحريا وكل مخالفة لهذا “عبادة للشيطان”

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية إن الإسلام “ليس حلا سحرياً” يحل مشاكل الناس، أو مشروع ثروة، أو مناصب “يستفيد منها المقربون”.

جاء ذلك في معرض كلمته أثناء تشييع جنازة أول رئيس لشبيبة العدالة والتنمية بوسلام ممادي، بعدما استحضر خطابا لعبد الكريم الخطيب، رفيق ممادي في سبعينيات القرن الماضي قال فيه، حسب بنكيران: “الإسلام هو الذي يضمن التوازن بين الأغنياء والفقراء والقرية والمدينة والرجال والنساء”.

وناشد القيادي الإسلامي ورئيس الحكومة السابق أعضاء حزب العدالة والتنمية: “لا تغرنكم المناصب ولا المكاسب، ولا المواقع، إياكم وإياكم”، وأضاف أن كل مخالفة لهذا “عبادة للشيطان”.

ولفت الانتباه إلى أن الهدف ليس المناصب، بل “الصلاح والاستقامة والدفاع عن المؤسسات”.

وعدد مناقب الفقيد بوسلام ممادي بقوله: “هو الرجل الهادئ الطيب الذي لا يكاد يكون معروفاً”، وذكر أنه تعرف عليه في اتحاد الشبيبة الشعبية التي كان يرعاها الخطيب “عندما استقبلنا ونحن على هامش المجتمع”.

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وتوفي بوسلام ممادي أمس الأربعاء، على إثر عملية جراحية في إحدى مصحات الرباط.

وكان قد ترأس شبيبة العدالة والتنمية التي تأسست سنة 1974 قبل تغيير اسمها من “اتحاد الشبيبة الشعبية” التابع لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي أسسه الراحل عبد الكريم الخطيب، بعدما انشق عن حزب الحركة الشعبية عام 1967، وتحول فيما بعد ليصبح حزب العدالة والتنمية.