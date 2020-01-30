رسميا.. المغرب التطواتي يعين مديرا تقنيا جديدا

أعلن نادي المغرب التطواني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين الإطار التقني الوطني رضا حكم، مديرا تقنيا جديدا للفريق، خلفا للراحل بيدرو بنعلي.

وسبق لرضا حكم أن خاض مجموعة من التجارب داخل وخارج أرض الوطن سواء كمدرب أو كمدير تقني، بحيث اشتغل رفقة سبورتينغ بروكسيل كمدرب وكمدير تقني، كما اشتغل رفقة الرائد ونجران السعوديين كمساعد مدرب وكمدرب وكمدير تقني.

وداخل أرض الوطن درب أندية رجاء بني ملال ونهضة الزمامرة ووداد تمارة، كما اشتغل مديرا عاما بنادي المغرب الرياضي الفاسي.

جدير ذكره، أن بيدرو بنعلي، غادر الفريق من أجل تدريب فريق اتحاد طنجة.