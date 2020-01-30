العرائش.. مصالح الأمن تحجز 60 كيلو من المخدرات داخل سيارة في الميناء

شهد ميناء مدينة العرائش، اليوم الخميس، استنفارا أمنيا، بعدما تمكنت مصالح الأمن من حجز كميات من المخدرات، تقدر بـ 60 كليوغراما من مخدر الشيرا.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإنه تم حجز المخدرات في مدخل الميناء في العرائش، بعد تفتيش سيارة من نوع “سياط ليو”.

وأكدت المصادر ذاتها أنه تم إيقاف صاحب السيارة، التي تم حجز كميات المخدرات داخلها.