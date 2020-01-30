سلطات الرباط تخلي سبيل ناشط تم توقيفه بسبب “الفلسفة فالزنقة”

أخلت سلطات العاصمة الرباط، اليوم الخميس، سبيل الناشط يونس بنخديم، بعد قضائه لثلاثة أيام رهن الاعتقال.

وأوضحت مصادر “اليوم24” أن بنخديم، مباشرة بعد إخلاء سبيله، اتصل بعدد من الحقوقيين لتأكيد خبر إخلاء سبيله ومعانقته للحرية.

ويعود توقيف بنخديم إلى بداية الأسبوع الجاري، حيث اعتقل رفقة ناشط ثاني تم إخلاق سبيله من قبل، على خلفية تنظيمهم لنشاط “الفلسفة في الزنقة” بالعاصمة الرباط، وهو النشطاء الذي فتحت فيه حلقية نقاش حول موضوع تراجع الحريات في المغرب.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف بنخديم، حيث تعرض لتوقيف مماثل قبل أيام، في مدينة أكادير، على خلفية تنظيم نشاط في فضاء عمومي.

وكان توقيف بنخديم بداية الأسبوع الجاري قد فجر غضب الحقوقيين، حيث أطلق عدد منهم مباشرة بعد التوقيف نداءات للاحتشاد أمام ولاية أمن العاصمة، واستمرت تعابير التضامن معه طيلة أيام توقيفه.