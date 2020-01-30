مجموعة قفاطين من وحي “أميرات الأساطير”.. سميرة الحدوشي تخطف الأضواء بأسبوع الموضة في باريس – صور

سحرت مصممة الأزياء المغربية، سميرة حدوشي، الحاضرين في أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس، من بينهم كبار الشخصيات، ومشاهير عالم الموضة، بعرضها تشكيلة من إبداعاتها لعام 2020، خلال عرض أزياء، أقيم في رواق “Carrousel” بمتحف اللوفر في باريس، وقد استوحت تصاميمها من “أميرات الأساطير”.

وعن العرض، قالت سميرة الحدوشي: “العرض بالنسبة إلي حلم فتاة تعيش وسط الحكايات العجيبة، وتتخيل معها نفسها عروسا يخطفها فارس”.

وتتميز تشكيلة الحدوشي لسنة 2020، بالفخامة، والمزج بين اللون الأبيض، والأخضر الفاتح، والأزرق، واللون الوردي couleur crevette، كما استعملت تطريزات بارزة من الحرير الذهبي الخالص، مزينة بأحجار شواروفسكي نحاسية.

واستغلت الحدوشي خبرتها الواسعة لتقدم ابداعاتها، التي تمزج بين التقاليد، والأناقة، والحداثة، والأصالة، مانحة بعدا جديدا للموضة المغربية.

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وبخصوص جديدها، كشفت الحدوشي أن هناك مجموعة خاصة بفصل الشتاء، وأخرى عرضت في الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبريطانيا، والعديد من الدول العربية، والإفريقية.

يذكر أن إبداعات سميرة حدوشي أثارت اهتمام العديد من الأسماء في عالم الموضة، ودفعت كبار النجوم لاختيار تصاميمها منهم المغنية الأمريكية الشهيرة، ويتني هيوستن، والمغنية اللبنانية هيفاء وهبي، والفنان المغربي عبد الرحيم الصويري.