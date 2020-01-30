شخص يلقى مصرعه داخل بئر في إقليم فكيك.. البئر يستغل في إخراج معدن الزنك

أفادت السلطات المحلية في إقليم فكيك أن شخصا لقي مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه العرضي داخل بئر مرخص له يستغل في إخراج معدن الزنك، بجبل بوظهر، جماعة بني تدجيت.
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المعنية إلى عين المكان، حيث تم انتشال الضحية من داخل البئر، ونقله إلى المركز الصحي في بني تدجيت، لتلقي الإسعافات الأولية، قبل ان يتقرر نقله إلى المستشفى في بوعرفة، حيث وافته المنية، بعد وصوله.
وفُتح تحقيق حول ظروف، وملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامة.
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