فيضانات في إندونيسيا: تسعة قتلى ومئات في الملاجئ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الوكالة المحلية لإدارة الكوارث، اليوم الخميس، عن تسعة قتلى جراء فيضانات مفاجئة، وانزلاقات تربة، واحتماء مئات الأشخاص في الملاجئ، في جزيرة سومطرة شماليّ إندونيسيا.

وهطلت أمطار غزيرة شماليّ إندونيسيا في سومطرة هذا الأسبوع مما أدى إلى فيضانات في أودية وانزلاقات تربة، والذي أدى بدوره إلى غرق العديد من الضحايا الإندونيسيين.

وقال رئيس مقاطعة وسط تابانولي، سيف الدين اناندا ناسوسيون، إننا "نشتبه بمصرع اثنين منهم بسبب وقوع جذوع أشجار عليهما، مضيفًا أن عمليات قطع الأشجار بشكل غير قانوني التي تكثر في هذه المنطقة، قد تكون أسهمت في التسبب في انزلاقات تربة، وأجبرت هذه الأوضاع آلافا عدة من السكان على مغادرة منازلهم والاحتماء في ملاجئ.

وفي بداية الشهر الجاري، تسببت أمطار قياسية في فيضانات وانزلاقات ترابية، في منطقة العاصمة الإندونيسية، جاكرتا، وتحديدًا في جزيرة جاوا، الذي خلف عن 70 قتيلًا، واجتاحت المياه أحياء كاملة من جاكرتا التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، واضطر حينها آلاف السكان إلى مغادرة منازلهم.

وتكثر الفيضانات في أرخبيل اندونيسيا الواقع في جنوب شرق آسيا مع موسم الأمطار الذي يبدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر.