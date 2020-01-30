جديدة المكر: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص (43 عاما) بجراح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في بلدة جديدة المكر، مساء اليوم، الخميس.
وفي التفاصيل، جاء أن الجريمة وقعت بالقرب من مفرق الجديدة المكر على شارع رقم 70. وأفادت الطواقم الطبية التي قدمت الإسعافات الأولية للمصاب، بأن حالته خطيرة، وأشارت إلى أنه تم نقله إلى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا.
يشار إلى أن البلدة شهدت منذ نحو عشرة أيام مقتل الشاب حمود مبرشم (30 عاما) في جريمة إطلاق نار.
6 جرائم قتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري
واقترفت منذ مطلع العام الجاري، 6 جرائم قتل في المجتمع العربي سقط ضحيتها بالإضافة إلى الشاب مبرشم، اليوم، كل من الشاب عبد المنعم الجرابعة من قرية السيد، وشادية أبو سريحان من قرية بير المشاش، وساهر أبو القيعان من حورة، وحمادة طه من كفر قاسم، والفتى محمود العبيد من الرملة.
يذكر أن العام الماضي شهد مقتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في جرائم قتل مختلفة، فيما شهد العام 2018 مقتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة، في حين شهد العام 2017 مقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء.
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