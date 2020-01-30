إقالة مدير اللجنة الصحية لمدينة هوانغانغ الصينية

الخميس 30 يناير 2020

صورة أرشيفية

صرحت إدارة الصحة في مدينة هوانغانغ الصينية، في بيان رسمي اليوم الخميس، أنه تمت إقالة مدير الصحة في المدينة على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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وجاء في البيان أنه تمت إقالة تانغ تشي هونغ مدير الصحة في مدينة هوانغانغ الصينية، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأعلنت السلطات الصينية، يوم أمس الأربعاء 29 يناير/ كانون الثاني 2020، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) بإقليم هوبي في البلاد إلى 162 شخصا.

وبحسب اللجنة الوطنية للصحة، تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة وإصابة 1032 حالة مؤكدة بالفيروس بإقليم هوبي، في حين غادر المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية 10 أشخاص بعد تعافيهم.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة، قد تؤدي إلى الموت".