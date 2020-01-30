"إير فرانس" تعلن تعليق رحلاتها إلى الصين

الخميس 30 يناير 2020

صورة أرشيفية

أعلنت شركة "إير فرانس" الفرنسية للطيران اليوم الخميس، عن تعليقها لجميع رحلاتها المتجهة إلى الصين تلبية لطلب موظفيها خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا.

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وبحسب قناة "بي.أف.إم" الفرنسية نقلا عن نقابي في الشركة، "قررت إير فرانس تعليق جميع رحلاتها إلى الصين لغاية الـ 9 من شهر فبراير المقبل على الأقل".

وكانت الشركة أعلنت يوم أمس عن تعليقها لرحلاتها إلى ولاية ووهان، التي انتشر منها الفيروس، حتى إشعار آخر.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.