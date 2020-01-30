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شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث واشنطن لسوريا: 200 ضربة جوية نفذت في إدلب خلال الأيام الأخيرة والان مع التفاصيل
الخميس 30 يناير 2020
جيمس جيفري
قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري إن هناك 200 ضربة جوية تم تنفيذها من قبل الحكومة السورية والطيران الروسي، في منطقة إدلب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
وحسب "رويترز" صرح جيفري في مؤتمر صحفي بأن حوالي 700 ألف نازح في شمال غرب سوريا "في طريقهم نحو الحدود التركية، الأمر الذي سيخلق أزمة دولية". وأفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، في نشرة لها في موقعها الرسمي بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 42 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 14 خرقا.
وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي: "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 42 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في المحافظات التالية: اللاذقية (19) وإدلب (13) وحماة (10)، بينما رصد الجانب التركي 14 خرقا، وذلك في المحافظات التالية: حلب (10) واللاذقية (2) وإدلب (2)".
وتجدر الإشارة إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين نفذ 2348 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3943.342 طن.
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