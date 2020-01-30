شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد الطوارئ في تونس 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

قرر الرئيس التونسي قيس سعيَد اليوم التمديد في حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من يوم غد حتى 29 أبريل القادم.

يُذكر أنّه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ منذ 24 نوفمبر 2015 على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وقتل فيها 13 عنصراً أمنياً، فضلا عن إصابة 16 آخرين.