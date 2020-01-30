شكرا لقرائتكم خبر عن راكبة هددت بتفجير نفسها .. هبوط اضطراري لطائرة روسية والان نبدء بالتفاصيل
أفادت تقارير إعلامية بأن طائرة روسية هبطت اضطراريا في موسكو اليوم الخميس بعد أن وقفت راكبة في ممر الطائرة وهددت بتفجير نفسها، لكن الشرطة قالت في وقت لاحق إنها لم تعثر معها على أي مواد متفجرة.
وذكرت شركة طيران (إس7) أن طائرتها كانت في رحلة إلى موسكو من سيمفروبول بمنطقة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن الشرطة ألقت القبض على المرأة بعد هبوط الطائرة في مطار دوموديدوفو بموسكو.
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