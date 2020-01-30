اخبار العالم

ضربة مزدوجة لأربيل في ميركاتو الشتاء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-01-30 | 16:36

ضربة مزدوجة لأربيل في ميركاتو الشتاء

0 مشاهدة

أعلن نادي أربيل الرياضي، ضم لاعبين جديدين لفريقه الكروي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "إدارة نادي أربيل، تعاقدت رسمياً مع لاعبي الكرخ عمر عبد الرحمن وعدي شهاب لنهاية الموسم 2019/ 2020".

اللاعب عدي شهاب من مواليد (1991) ويلعب في خط دفاع وسبق ان مثل الأندية (زاخو، الكرخ) وايضا للعب في صفوف منتخبنا الوطني.


اما اللاعب عمر عبد الرحمن من مواليد (1998) ويلعب في خط الوسط وسبق ان مثل الأندية (موصل، علم، قاسم، الكرخ) وايضا للعب في صفوف منتخبنا الأولمبي.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضربة مزدوجة لأربيل في ميركاتو الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا