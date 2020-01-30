ضربة مزدوجة لأربيل في ميركاتو الشتاء

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2020-01-30 | 16:36
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أعلن نادي أربيل الرياضي، ضم لاعبين جديدين لفريقه الكروي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "إدارة نادي أربيل، تعاقدت رسمياً مع لاعبي الكرخ عمر عبد الرحمن وعدي شهاب لنهاية الموسم 2019/ 2020".
اللاعب عدي شهاب من مواليد (1991) ويلعب في خط دفاع وسبق ان مثل الأندية (زاخو، الكرخ) وايضا للعب في صفوف منتخبنا الوطني.
اما اللاعب عمر عبد الرحمن من مواليد (1998) ويلعب في خط الوسط وسبق ان مثل الأندية (موصل، علم، قاسم، الكرخ) وايضا للعب في صفوف منتخبنا الأولمبي.
اللاعب عدي شهاب من مواليد (1991) ويلعب في خط دفاع وسبق ان مثل الأندية (زاخو، الكرخ) وايضا للعب في صفوف منتخبنا الوطني.
اما اللاعب عمر عبد الرحمن من مواليد (1998) ويلعب في خط الوسط وسبق ان مثل الأندية (موصل، علم، قاسم، الكرخ) وايضا للعب في صفوف منتخبنا الأولمبي.
المحرر: محمد خليل
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