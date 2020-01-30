بالفيديو.. فلسطين بين وعد بلفور وترامب

2020-01-30 | 16:35 0 مشاهدة خارج إطار المفاوضات التي يفرضها الأشقر الجمهوري شروط مواجهةٍ ليست من النوع الذي يبرر التسليم بالوقائع. فمع إعلان خطة السلام أو ما يعرف بصفقة القرن باتت حكومة نتنياهو بين قوسين أو أقرب من إبتلاع الأراضي الفلسطينية. ومن غير اللافت أن كوشنير الصهر المدلل لترامب يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط بعد مئوية وعد بلفور.

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