اعتماد جهاز الفحص البديل والكشف اليدوي لمعالجة تكدس الشاحنات بمنفذ جمرك الشلامجة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الخميس، عن اعتماد جهاز الفحص السونار البديل بالأضافة للكشف اليدوي في مركز جمرك الشلامجة الحدودي المحاذي للجانب الإيراني لتسيير عمل المركز الجمركي ومعالجة تكدس الشاحنات لحين صيانة الجهاز الرئيسي لوجود خلل فني فيه". وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، تم "اعتماد جهاز الفحص السونار (MZ) البديل بالأضافة للكشف اليدوي بعد التنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية بغية تسيير عمل المركز الجمركي ومعالجة تكدس الشاحنات لحين صيانة الجهاز الرئيسي لوجود خلل فني فيه".



وأكدت الهيئة،"على حرصها الشديد لمعالجة الموضوع بعد الاستجابة الى مناشدة اصحاب الشاحنات العراقية بسبب تكدس شاحناتهم في المركز المذكور الذي سببه عطل فني طاريء لأحد اجهزة الكشف ( السونار )".

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