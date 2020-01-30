المنافذ تعلن اعتقال عراقي وأردني بمطار البصرة صادرة بحقهما مذكرة قبض

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن اعتقال عراقي وأردني في مطار البصرة صادرة بحقهما مذكرة قبض.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم إلقاء القبض على مسافرين "عراقي وأردني" في منفذ مطار البصرة الدولي، من قبل شعبة البحث والتحري حسب كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي، والصادرة بحقهم مذكرة القاء قبض، من مجلس القضاء الأعلى/ محكمة إستئناف البصرة".
وأضاف البيان أنه "تم إحالة المسافرين إلى مركز شرطة مطار البصرة وفق محضر اصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
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