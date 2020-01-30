ضبط إرهابي حاول تنفيذ عملية انتحارية في مظاهرات الجزائر

ألقت أجهزة الأمن الجزائرية، الخميس، القبض على إرهابي هارب منذ العام الماضي، وضع مخططا لاستهداف المظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير في عدد من مناطق البلاد.

وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها، عن القبض على الإرهابي الملقب بـ"ر.بشير" بمنطقة "بئر توتة" في الجزائر العاصمة.

وأوضح البيان أن الإرهابي "كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية إرهابية تستهدف المسيرات السلمية بوسط العاصمة باستخدام حزام ناسف".

وأوقف الجيش الجزائري شهر يوليو/تموز الماضي 5 إرهابيين بمحافظة باتنة (شرق الجزائر) كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المتظاهرين عبر مناطق مختلفة من البلاد، باستعمال "عبوات متفجرة".

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وذكر بيان عن وزارة الدفاع الجزائرية، بأن أسماء الإرهابيين الموقوفين لم تكن مدرجة على لائحة الإرهابيين المبحوث عنهم.

وأوضح أنه "تبعاً للعمليات التي ساعدت في توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة من جانب الجيش الوطني الشعبي (الجزائري) خلال الفترة من 03 إلى 07 يوليو 2019، وبعد التحقيقات معهم، تبين وجود مخطط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن".

وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن أسماء الإرهابيين الخمسة الموقوفين، وهم: "ع. وائل، ب. أيمن، م. خالد، م ساعد، م. عبدالرحمن".

ومنذ بدء المظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير شهر فبراير/شباط 2019، أعلن الجيش الجزائري عن مخطط أمني واسع لحماية المتظاهرين من العمليات الإرهابية أو محاولات جرها إلى أعمال عنف.

وأصدرت قيادة الجيش الجزائري أوامر لمختلف الأجهزة الأمنية تمنعها من قمع المظاهرات، وكشفت عن وجود مخطط تقوده أطراف داخلية وخارجية يعتمد على استفزاز قوات الأمن خلال المظاهرات وإدخال البلاد في دوامة جديدة من العنف، وفق ما ذكرته قيادة الجيش الجزائري.