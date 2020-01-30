أصداء تصويت البرلمان الأوروبي نهائيا على "بريكست"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط أجواء تختلط فيها مشاعر الفرح والحزن، صادق البرلمان الأوروبي بالأغلبية على اتفاقية بريكست لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بإجمالي أصوات بلغت 621 مؤيدا و49 معارضا وامتناع نحو 13 عضوا.



كما رفعت الأعلام البريطانية بالبرلمان الأوروبي وسط هتافات "أخيرا نحن أحرار"، وردد النواب الأغنية الشهيرة: "إنه ليس الوداع فقط إلى اللقاء سنعاود اللقاء يوما ما.. إلى اللقاء".

وتقضي المرحلة الأخيرة بموافقة مجلس الدول الأعضاء بموجب آلية خطية، الخميس، على الاتفاق، ليصبح بريكست نافذا في الساعة 23:00 مساء الجمعة، بعد 47 عاما من علاقة اتسمت في غالب الأحيان بالصعوبة.