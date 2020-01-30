بومبيو: حرمان إيران من الأموال أفضل طريقة لإجبارها على اتخاذ قرارات صعبة

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن حرمان إيران من الأموال والثروات هو المسار الصحيح لحملها على اتخاذ قرارات صعبة. وجاءت تصريحاته خلال زيارة للندن. من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن إيران ابتعدت عن أعراف المجتمع الدولي وينبغي محاسبتها.

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