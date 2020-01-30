تحركات حكومية لإنهاء أزمة البنزين في عدن والنفط تفتح مظاريف مناقصة عاجلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

الخليج 365 - خاص

كشف مصدر حكومي مسؤول، عن تحركات تقوم بها شركة النفط اليمنية فرع عدن بناءاً على توجيهات مباشرة من قبل رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، لإيجاد حلول عاجلة لأزمة البنزين والديزل التي تشهدها السوق المحلية في العاصمة عدن منذ أيام .

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وذكر المصدر، لـ(الخليج 365) أن رئيس الوزراء وجه شركة النفط بإنزال مناقصة عاجلة ولمرة واحدة لشراء 20 الف طن متري من البنزين و10 الف طن متري من مادة الديزل للسوق المحلية .. مشيراً إلى الشركة فتحت البارحة مظاريف المناقصة ورسى العطاء على شركة تابعة للمستثمر بازرعة بعد أن تقدمت بأقل سعر بين الشركات المتنافسة .

وبين المصدر أن المناقصة نصت على ضرورة توفير البنزين والديزل خلال أيام .. لافتاً إلى أن الإجراءات بدأت لتوفير المشتقات النفطية بصورة إسعافية وعاجلة لإنهاء الأزمة التي يشهدها السوق المحلية .

وتشهد العاصمة عدن منذ أيام أزمة خانقة في المشتقات النفطية بعد نفاذ مخزون مصافي عدن وشركة النفط وتأخر إعلان المناقصة الخاصة بشراء مشتقات نفطية لمدة ثلاثة أشهر، كما هو الحال في الوقود الخاص بمحطات الكهرباء .