آلاف المسافرين علقوا على متن سفينة ايطالية بسبب شبهات عن اصابة اشخاص بكورونا

وجد ستة آلاف شخص أنفسهم عالقين على متن سفينة سياحية إيطالية بسبب شبهات بإصابة راكبين صينيين بفيروس كورونا.
وأكدت شركة Costa Crociere السياحية الإيطالية أن "المصابين المفترضين، وهما زوجان، صعدا على متن السفينة Costa Smeralda في 25 من كانون الثاني في ميناء سافونا الإيطالي، وتعرضا لاحقا لحمى وصعوبات في التنفس".
وزارت السفينة خلال الأيام الماضية موانئ مارسيليا الفرنسي وبرشلونة وبالمادي مايوركا الإسبانيين، قبل أن ترسو اليوم في ميناء تشيفيتافيكيا الإيطالي شمالي روما.
وأكد المتحدث باسم الشركة أنه "لن يُسمح لأي من ركاب وأفراد طاقم السفينة بمغادرتها ما لم تجر الفحوصات الطبية المطلوبة مع الزوجين المصابين اللذين وصلا الى إيطاليا من هونغ كونغ"، متعهدا بأن "الوضع سيتضح في غضون ساعات".
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