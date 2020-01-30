السيسي يكلّف بإعادة المصريين من ووهان الصينية بسبب فيروس كورونا

أعلن الناطق باسم ​مجلس الوزراء المصري​ ​نادر سعد​، ان "الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أصدر قراراً كلف بموجبه رئيس الوزراء وزارة ​الطيران المدني​ بتجهيز ​طائرة​ خاصة لإعادة من يرغب من المصريين الموجودين في مدينة ووهان الصينية إلى مصر بسبب ​فيروس كورونا​، والتنسيق مع ​وزارة الصحة​ والسكان لإرسال فريق طبي مجهز على متن الطائرة الخاصة، لمصاحبة الركاب، مع اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرة". إضغط للمزيد

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