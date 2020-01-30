شركة إير فرانس تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة "إير فرانس" الفرنسية للطيران، عن "تعليقها لجميع رحلاتها المتجهة من وإلى ​الصين​ تلبية لطلب موظفيها خوفا من انتقال عدوى ​فيروس كورونا​".

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