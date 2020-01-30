جيفري: 200 ضربة جوية نفذت في إدلب بسوريا خلال الأيام الأخيرة

أعلن المبعوث الأميركي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري، ان "هناك 200 ضربة جوية تم تنفيذها من قبل الحكومة السورية والطيران الروسي، في منطقة إدلب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة"، موضحاً بـ"أن حوالي 700 ألف نازح في شمال غرب سوريا في طريقهم نحو الحدود التركية الأمر الذي سيخلق أزمة دولية".
هذا وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 42 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 14 خرقا.
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