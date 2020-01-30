جيفري: 200 ضربة جوية نفذت في إدلب بسوريا خلال الأيام الأخيرة

أعلن المبعوث الأميركي الخاص بشأن ​سوريا​ ​جيمس جيفري​، ان "هناك 200 ضربة جوية تم تنفيذها من قبل ​الحكومة السورية​ و​الطيران الروسي​، في منطقة إدلب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة"، موضحاً بـ"أن حوالي 700 ألف نازح في شمال غرب سوريا في طريقهم نحو الحدود التركية الأمر الذي سيخلق أزمة دولية".

هذا وأفادت ​وزارة الدفاع الروسية​ بأن الجانب الروسي في لجنة ​الهدنة​ الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 42 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 14 خرقا.