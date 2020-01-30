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لافروف بحث مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين

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أشارت ​وزارة الخارجية الروسية​، الى أن "وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ بحث في ​اتصال​ هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا الأجندة الدولية، وسوق ​النفط​ العالمي".

وأكدت الخارجية في بيان أن الوزيرين "تحدثا عن المسائل العملية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية ​​ متعددة الاتجاهات، وركزا على الاتفاقات ذات الصلة، التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى خلال زيارة ​الدولة​ التي قام بها الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى ​الرياض​ في تشرين الأول الماضي"، لافتة الى أن "الجانبان تطرقا إلى سوق النفط العالمي، وبعض القضايا الراهنة المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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