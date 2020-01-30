لافروف بحث مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين

أشارت ​وزارة الخارجية الروسية​، الى أن "وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ بحث في ​اتصال​ هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا الأجندة الدولية، وسوق ​النفط​ العالمي".

وأكدت الخارجية في بيان أن الوزيرين "تحدثا عن المسائل العملية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية ​السعودية​ متعددة الاتجاهات، وركزا على الاتفاقات ذات الصلة، التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى خلال زيارة ​الدولة​ التي قام بها الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى ​الرياض​ في تشرين الأول الماضي"، لافتة الى أن "الجانبان تطرقا إلى سوق النفط العالمي، وبعض القضايا الراهنة المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي".