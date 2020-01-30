لافروف بحث مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين

أشارت وزارة الخارجية الروسية، الى أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا الأجندة الدولية، وسوق النفط العالمي".
وأكدت الخارجية في بيان أن الوزيرين "تحدثا عن المسائل العملية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية السعودية متعددة الاتجاهات، وركزا على الاتفاقات ذات الصلة، التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض في تشرين الأول الماضي"، لافتة الى أن "الجانبان تطرقا إلى سوق النفط العالمي، وبعض القضايا الراهنة المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي".
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