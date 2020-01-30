خارجية تركيا: سنواصل أنشطتنا شرق المتوسط لحين ضمان حقوق القبارصة الأتراك

شدّد الناطق باسم ​وزارة الخارجية التركية​ حامي أقصوي، ردًّا على تصريحات مشتركة صدرت من ​إيطاليا​ وإدارة قبرص الرومية حول فعاليّات ​تركيا​ في شرق المتوسط، على أنّ "التصريح المشترك الّذي صدر أمس عن وزيري خارجية إيطاليا وإدارة قبرص الرومية، مؤسف جدًّا".

ولفت في بيان، إلى أنّ "القبارصة الأتراك شركاء فعليّين في جزيرة قبرص، ولهم حقّ في موارد ​النفط​ و​الغاز الطبيعي​ الموجود فيها"، موضحًا أنّ "جمهورية شمال ​قبرص التركية​ منحت شركة النفط التركية في عام 2011، رخصة للبحث والتنقيب عن الطاقة". وأكّد أنّ "الفعاليّات الّتي تقوم بها الشركة بموجب التراخيص الّتي حصلت عليها من جمهورية شمال قبرص التركية، ستستمرّ إلى حين ضمان حقوق القبارصة الأتراك".

وركّز أقصوي على أنّ "ضمان حقوق القبارصة الأتراك، يتمثّل في تعاون شطري الجزيرة للاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة"، داعيًا إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي كافّة، إلى "التخلّي عن المواقف الّتي تهمّش القبارصة الأتراك في الجزيرة"، معلنًا "أنّنا سنواصل أنشطتنا في المناطق المرخّصة لها في شرق المتوسط، إلى حين ضمان حقوق القبارصة الأتراك".

وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في ​البحر المتوسط​.