بومبيو: الحزب الشيوعي الصيني يمثل التهديد الرئيسي في عصرنا

ركّز وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، على أنّ "الحزب الشيوعي الصيني يمثّل التهديد الرئيسي في عصرنا"
ولفت في تصريح صحافي، عقب لقاء مع نظيره البريطاني دومينيك راب في لندن، إلى أنّ "الصين اقتصاد هائل، يرتبط به الاقتصاد الأميركي بشكل وثيق. هذه فرصة هائلة لنا للعمل معًا، لكن النظام الشيوعي الصيني في ظلّ حكم الرئيس شي جينبينغ لديه أهداف لا تتوافق مع القيم الغربيّة".وشدّد على أنّ "على الحلفاء الغربيّين ضمان أن تحكم القرن المقبل هذه المبادئ الديمقراطيّة الغربيّة".
يُذكر أنّ أواخر تشرين الأول الماضي، اتّهم بومبيو الحكومة الصينية بأنّها "حكومة معادية للولايات المتحدة الأميركية".
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