بومبيو: الحزب الشيوعي الصيني يمثل التهديد الرئيسي في عصرنا

ركّز وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، على أنّ "الحزب الشيوعي ​الصين​ي يمثّل التهديد الرئيسي في عصرنا"

ولفت في تصريح صحافي، عقب لقاء مع نظيره البريطاني ​دومينيك راب​ في لندن، إلى أنّ "الصين اقتصاد هائل، يرتبط به الاقتصاد الأميركي بشكل وثيق. هذه فرصة هائلة لنا للعمل معًا، لكن النظام الشيوعي الصيني في ظلّ حكم الرئيس ​شي جينبينغ​ لديه أهداف لا تتوافق مع القيم الغربيّة".وشدّد على أنّ "على الحلفاء الغربيّين ضمان أن تحكم القرن المقبل هذه المبادئ الديمقراطيّة الغربيّة".

يُذكر أنّ أواخر تشرين الأول الماضي، اتّهم بومبيو ​الحكومة الصينية​ بأنّها "حكومة معادية للولايات المتحدة الأميركية".