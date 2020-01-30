الرئيس الفلبيني يأمر أعضاء حكومته بعدم السفر إلى الولايات المتحدة

أعلن وزير الداخلية الفلبيني، إدواردو أنو ان الرئيس ​رودريغو دوتيرتي​، "أصدر مرسوماً لأعضاء ​الحكومة​ يأمرهم فيه بعدم السفر إلى ​الولايات المتحدة​"، مؤكداً "احترام تعليمات الرئيس"، لافتاً الى أن "قرار المنع جاء بعد تأكد الرئيس من أن السلطات الاميركية ألغت تأشيرة الرئيس السابق للشرطة الوطنية الفلبينية رونالد ديلا روزا".

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