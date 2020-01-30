وزير الكهرباء البحريني بحث مع سفير روسيا سبل تعزيز التعاون

بحث وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني وائل المبارك، مع سفير روسيا لدى المنامة إيغور كريمنوف، سبل تعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة في مجالي الكهرباء والماء بين البلدين.
وأكد كريمنوف "استعداد بلاده لتعزيز التعاون القائم في قطاعات الكهرباء والماء، بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين الصديقين".
وتمت مناقشة أهم المشاريع التي تقوم بها هيئة الكهرباء والماء البحرينية، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية واستراتيجيتها الوطنية 2030، وبما يحقق متطلبات النمو العمراني والسكاني.
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