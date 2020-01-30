الصحة الليبية تنفي نبأ تسجيل البلاد أول إصابة بفيروس كورونا الجديد

نفى مدير عام المركز الليبي لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار، "الأخبار والشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتسجيل حالات لفيروس كورونا في البلاد"، مؤكداً "رفع حالة التأهب والاستعداد لتقليل خطر دخول الفيروس إلى ليبيا"، مبيناً ان "المركز على تواصل مستمر مع المنسق الوطني للوائح الصحية بمنظمة الصحة العالمية ومنسق البرنامج الوطني للرصد، لمتابعة الأوضاع واتخاذ الإجراءات اللازمة".
هذا واجتمع النجار مع مدير مديرية أمن طرابلس أسامة عويدان لـ"مناقشة آلية متابعة الإجراءات الوقائية التي اتخذها المركز لمواجهة فيروس كورونا".
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