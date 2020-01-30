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الصحة الليبية تنفي نبأ تسجيل البلاد أول إصابة بفيروس كورونا الجديد

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نفى مدير عام المركز الليبي لمكافحة ​الأمراض​ بدر الدين بشير النجار، "​الأخبار​ والشائعات المتداولة عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، بتسجيل ​حالات​ ل​فيروس كورونا​ في البلاد"، مؤكداً "رفع حالة التأهب والاستعداد لتقليل خطر دخول الفيروس إلى ​ليبيا​"، مبيناً ان "المركز على تواصل مستمر مع المنسق الوطني للوائح الصحية ب​منظمة الصحة العالمية​ ومنسق البرنامج الوطني للرصد، لمتابعة الأوضاع واتخاذ الإجراءات اللازمة".

هذا واجتمع النجار مع مدير مديرية أمن ​طرابلس​ أسامة عويدان لـ"مناقشة آلية متابعة الإجراءات الوقائية التي اتخذها المركز لمواجهة فيروس كورونا".

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