أفاد مركز المصالحة ورصد تحركات اللاجئين الروسي في سوريا، بأن أكثر من "750 لاجئاً عادوا إلى بلدهم من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من بينهم 191 لاجئا (58 امرأة و98 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 563 شخصا (169 امرأة و287 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب".
يأتي ذلك بعد إعلان الجيش السوري في وقت سابق السيطرة على "عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي بينها معرة النعمان".
كانت هذه تفاصيل خبر مركز المصالحة الروسي: أكثر من 750 لاجئا عادوا إلى سوريا خلال الساعات الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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