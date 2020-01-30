مركز المصالحة الروسي: أكثر من 750 لاجئا عادوا إلى سوريا خلال الساعات الماضية

أفاد مركز المصالحة ورصد تحركات ​اللاجئين​ الروسي في ​سوريا​، بأن أكثر من "750 لاجئاً عادوا إلى بلدهم من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من بينهم 191 لاجئا (58 امرأة و98 طفلا) من ​لبنان​ عن طريق معبري ​جديدة يابوس​ و​تلكلخ​ بالإضافة إلى 563 شخصا (169 امرأة و287 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب".

يأتي ذلك بعد إعلان ​الجيش السوري​ في وقت سابق السيطرة على "عدة قرى وبلدات في ​ريف إدلب الجنوبي​ بينها ​معرة النعمان​".