الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي مادورو في فنزويلا أوائل الشهر القادم

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ ان "وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ سيزور ​فنزويلا​ في 7 شباط المقبل وسيلتقي بالرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو". هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي ​نيكولاس مادورو​، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، ​خوان غوايدو​، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني 2019 رئيساً مؤقتا للبلاد. إضغط للمزيد

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