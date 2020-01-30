سلطات تركيا ترسل طائرة عسكرية إلى ووهان الصينية لإجلاء رعاياها

بدأت ​تركيا​ عمليّة إجلاء رعاياها من مدينة "ووهان" ​الصين​ية، مع زيادة انتشار فيروس "كورونا" المستجد فيها.

وتنطلق الطائرة العسكرية من ​أنقرة​ إلى مدينة "ووهان" التابعة لمقاطعة "خوبي" الصينية، برفقة كوادر طبيّة من وزارة الصحة التركية، حيث ستشرف على فحص ومراقبة الحالة الصحيّة للمواطنين الأتراك في طريق العودة إلى البلاد.

وكانت قد أعلنت ​السلطات الصينية​ اليوم "تسجيل 37 حالة وفاة إضافيّة بفيروس "كورونا" المستجدّ في مقاطعة هوبي في وسط الصين، بؤرة تفشّي هذا الفيروس التنفّسي المميت، ما يرفع إلى 170 عدد الوفيات جرّاء هذا الوباء المنتشر في البلاد".