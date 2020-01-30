بدأت تركيا عمليّة إجلاء رعاياها من مدينة "ووهان" الصينية، مع زيادة انتشار فيروس "كورونا" المستجد فيها.
وتنطلق الطائرة العسكرية من أنقرة إلى مدينة "ووهان" التابعة لمقاطعة "خوبي" الصينية، برفقة كوادر طبيّة من وزارة الصحة التركية، حيث ستشرف على فحص ومراقبة الحالة الصحيّة للمواطنين الأتراك في طريق العودة إلى البلاد.
وكانت قد أعلنت السلطات الصينية اليوم "تسجيل 37 حالة وفاة إضافيّة بفيروس "كورونا" المستجدّ في مقاطعة هوبي في وسط الصين، بؤرة تفشّي هذا الفيروس التنفّسي المميت، ما يرفع إلى 170 عدد الوفيات جرّاء هذا الوباء المنتشر في البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تركيا ترسل طائرة عسكرية إلى ووهان الصينية لإجلاء رعاياها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.