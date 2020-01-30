سامي الجميل التقى السفيرة الأميركية وبحث معها آخر التطورات

التقى رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​ ​السفيرة الأميركية​ في لبنان اليزابث ريتشارد بحضور الوزير السابق الآن حكيم ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله، وجرى البحث في آخر التطورات.

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