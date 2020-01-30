سليم عون: عدوى الإشاعات إنتقلت إلى نقابة المهندسين

علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​، على رد رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، على ما صدر عن ​نقابة المهندسين​ وبعض النواب حول مادة في موازنة 2020 تحرم الصندوق التقاعدي للمهندسين من مساهمة ​الدولة​، قائلا: "عدوى الإشاعات إنتقلت إلى نقابة المهندسين".

وكان كنعان رد قائلا: "​لجنة المال والموازنة​ الغت هذه المادة من مشروع ​الحكومة​ بجلستها المنعقدة 28/11/2009 وبالتالي من الموازنة كما صدرت راجياً الاطلاع على الموازنة قبل التعليق".

إضغط للمزيد