سليم عون: عدوى الإشاعات إنتقلت إلى نقابة المهندسين

علق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، على رد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على ما صدر عن نقابة المهندسين وبعض النواب حول مادة في موازنة 2020 تحرم الصندوق التقاعدي للمهندسين من مساهمة الدولة، قائلا: "عدوى الإشاعات إنتقلت إلى نقابة المهندسين".
وكان كنعان رد قائلا: "لجنة المال والموازنة الغت هذه المادة من مشروع الحكومة بجلستها المنعقدة 28/11/2009 وبالتالي من الموازنة كما صدرت راجياً الاطلاع على الموازنة قبل التعليق".
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