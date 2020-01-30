عرض وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفيه في مكتبه في الوزارة مع السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينغ الاوضاع العامة وسبل التعاون بين البلدين.
وأثنى مشرفيه على "دور الجمعيات ودور الرعاية الاجتماعية"، مشدداً على "ضرورة دعمها ودعم العمل الحرفيّ والاجتماعي للفرد"، داعياً أمام وفد من المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية إلى "مراجعته ومعاونته لتذليل العقبات، وان خدمة المواطن ليست منّة ولا صدقة، بل أقلّ الواجبات تجاه الوطن، وان المسيرة طويلة ومستمرة، والأهم هو خدمة المواطن"، مشيراً الى أنّه "علينا العمل على تخفيف معاناة الجمعيات والمواطنين من التأخير والمماطلة نتيجة البيروقراطية في إنجاز المعاملات والعقود وغيرها".
كانت هذه تفاصيل خبر مشرفيه بعد لقاء رامبلينغ: خدمة المواطن ليست منّة بل أقلّ الواجبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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