رد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنطوان حبشي​، قائلا: "لو قبلت وظف سياسياً للنائب ​ستريدا جعجع​ يومها كان التوظيف غير سياسي؟ وما كان لازم التدقيق اكيد"، مضيفا: "خيارات استراتيجية ومنشآت استراتيجية والحل عند الحبشي retrofitting! لو ما هيك بتفكروا ما كنتوا هون".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبي خليل لحبشي: لو قبلت وظف سياسياً لستريدا كان التوظيف غير سياسي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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