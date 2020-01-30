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وزير الأشغال عرض مع وفد من البنك الدولية المشاريع الممولة منه

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التقى ​وزير الاشغال​ العامة والنقل ​ميشال نجار​، وفدا من ​البنك الدولي​ برئاسة ابراهيم الدجاني، وجرى خلال اللقاء عرض المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي فيما يعود للنقل الحضري العام للركاب ضمن ​بيروت​ الكبرى ومشروع الطرق والعمالة المتضمن تأهيل 500 كيلو متر من شبكة الطرق ال​لبنان​ية في مختلف المناطق اللبنانية والتي تنفذ من قبل الوزارة و​مجلس الانماء والاعمار​ بين القطاعين العام والخاص. وكانت جولة افق عامة على كافة المشاريع المتعلقة بالوزارة.

وأعرب الدجاني عن "استعداد البنك الدولي لمساعدة لبنان"، مشيراً الى ان" اللقاء مع نجار كان ايجابيا ومستعدون لبحث المشاريع مع ​الحكومة​ لتفعيل اجراءات تنفيذ هذه المشاريع".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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