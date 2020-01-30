وزير الأشغال عرض مع وفد من البنك الدولية المشاريع الممولة منه

التقى وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، وفدا من البنك الدولي برئاسة ابراهيم الدجاني، وجرى خلال اللقاء عرض المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي فيما يعود للنقل الحضري العام للركاب ضمن بيروت الكبرى ومشروع الطرق والعمالة المتضمن تأهيل 500 كيلو متر من شبكة الطرق اللبنانية في مختلف المناطق اللبنانية والتي تنفذ من قبل الوزارة ومجلس الانماء والاعمار بين القطاعين العام والخاص. وكانت جولة افق عامة على كافة المشاريع المتعلقة بالوزارة.
وأعرب الدجاني عن "استعداد البنك الدولي لمساعدة لبنان"، مشيراً الى ان" اللقاء مع نجار كان ايجابيا ومستعدون لبحث المشاريع مع الحكومة لتفعيل اجراءات تنفيذ هذه المشاريع".
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