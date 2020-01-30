إجتمعت هيئة التنمية المستدامة برئاسة النائبة ديما جمالي، لاتخاذ الخطوات الأولى لإعادة صوغ قانون إزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان. وكان تأكيد على "أهميّة هذه الخطوة، والدعم الكامل لها".
حضر الاجتماع، كلّ من النواب: سيمون أبي رميا، علي بزي، جورج عقيص وأنور جمعة، بالإضافة إلى المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد، هزميك خوري ممثّلةً رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي، المسؤولة عن برنامج الأسر الأكثر فقرًا في السراي ماري لويز أبو جودة، الباحث في "الشركة الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، فاطمة فخر الدين وكارين رزق عن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة التنمية المستدامة ناقشت إعادة صوغ قانون إزالة الفقر والعوز المدقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.