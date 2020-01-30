هيئة التنمية المستدامة ناقشت إعادة صوغ قانون إزالة الفقر والعوز المدقع

إجتمعت هيئة التنمية المستدامة برئاسة النائبة ​ديما جمالي​، لاتخاذ الخطوات الأولى لإعادة صوغ قانون إزالة ​الفقر​ والعوز المدقع في ​لبنان​. وكان تأكيد على "أهميّة هذه الخطوة، والدعم الكامل لها".

حضر الاجتماع، كلّ من النواب: ​سيمون أبي رميا​، ​علي بزي​، ​جورج عقيص​ و​أنور جمعة​، بالإضافة إلى المدير العام ل​وزارة الشؤون الاجتماعية​ القاضي ​عبدالله أحمد​، هزميك خوري ممثّلةً رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي، المسؤولة عن برنامج الأسر الأكثر فقرًا في السراي ماري لويز أبو جودة، الباحث في "الشركة الدولية للمعلومات" ​محمد شمس الدين​، فاطمة فخر الدين وكارين رزق عن "​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ (UNDP)".

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