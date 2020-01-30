الجنرال نافور: اليونيفيل والجيش يسيطران على الحدود بشكل دقيق

أكد قائد القطاع قائد القطاع الشرقي لليونيفيل الجنرال مارغوس ياغو نافور خلال لقاء مع اعلاميي ​مرجعيون​ و​حاصبيا​، في قاعدة ميغيل دي سيرفانتس- مقر ​الكتيبة الاسبانية​ في ابل السقي على دور الصحافة في نقل الوقائع كما هي"، مشيرا الى "ان الوضع على الحدود تسيطر عليه قوات ​اليونيفيل​ و​الجيش اللبناني​ بشكل دقيق".

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