فادي سعد: نقطة استفهام عريضة حول لغز سد المسيلحة ومياهه التي تبخرت

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، إلى أنّ "نقطة استفهام عريضة حول لغز سدّ المسيلحة ومياهه، الّتي تبخّرت بعد 3 أسابيع على الاحتفال بتجميعها".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بعد بيان وزارة الطاقة والمياه غير المقنع، نَطرح سؤالًا بمثابة إخبار لدى النيابات العامة للبحث عن الأموال المهدورة والمنهوبة عند الّذين يطالبون بالبحث عنها، بخضمّ البحث بملفات الفساد والصفقات المشبوهة".
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