فادي سعد: نقطة استفهام عريضة حول لغز سد المسيلحة ومياهه التي تبخرت

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، إلى أنّ "نقطة استفهام عريضة حول لغز سدّ المسيلحة ومياهه، الّتي تبخّرت بعد 3 أسابيع على الاحتفال بتجميعها".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بعد بيان ​وزارة الطاقة والمياه​ غير المقنع، نَطرح سؤالًا بمثابة إخبار لدى النيابات العامة للبحث عن الأموال المهدورة والمنهوبة عند الّذين يطالبون بالبحث عنها، بخضمّ البحث بملفات ​الفساد​ والصفقات المشبوهة".