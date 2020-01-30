سقوط 9 جرحى بانحراف فان للركاب على طريق عام الهرمل

أصيب تسعة أشخاص جراء انحراف فان لنقل الركاب إلى جانب الطريق العام في محلة المحطة طريق عام ​الهرمل​. وعملت ​فرق الإسعاف​ التابعة للصليب الأحمر اللبناني على نقلهم إلى ​مستشفيات​ المنطقة للمعالجة.

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